Кабмин намерен получить разрешение на регулирование цен на работы и услуги

В парламенте в ходе заседания комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрены поправки в Закон «О ценообразовании», инициированные председателем кабинета министров.

Как рассказала заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова, в случае принятия законопроекта государство будет вправе регулировать цены не только на социально значимые товары, но также на работы и услуги, перечень которых устанавливается кабмином.

Отмечается, что к концу 2024-го тарифы на услуги в целом повысились на 8,1 процента по сравнению с началом года, и от граждан стало поступать больше обращений в связи с ростом стоимости некоторых видов услуг.

Также в документ вводится понятие «рентабельность». Замминистра заметила, что установление уровня рентабельности — более мягкий метод государственного регулирования.

«Это позволит бизнесу самостоятельно формировать цены на товары, работы и услуги в рамках уровня рентабельности. При этом законопроектом предлагается ограничить уровень рентабельности в размере не более 25 процентов от себестоимости товаров, работ и услуг», — сказала она.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, какие услуги и работы будут регулироваться в случае принятия закона.

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев ответил, что регулироваться будут различные социально значимые услуги и работы, например, стоимость обучения в вузах.

Нардеп предложил регулировать цены на аренду жилья, эвакуацию автомобилей, обучение в школах и детских садах.