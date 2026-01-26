16:07
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика

Кабмин намерен получить разрешение на регулирование цен на работы и услуги

В парламенте в ходе заседания комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрены поправки в Закон «О ценообразовании», инициированные председателем кабинета министров.

Как рассказала заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова, в случае принятия законопроекта государство будет вправе регулировать цены не только на социально значимые товары, но также на работы и услуги, перечень которых устанавливается кабмином.

Отмечается, что к концу 2024-го тарифы на услуги в целом повысились на 8,1 процента по сравнению с началом года, и от граждан стало поступать больше обращений в связи с ростом стоимости некоторых видов услуг.

Также в документ вводится понятие «рентабельность». Замминистра заметила, что установление уровня рентабельности — более мягкий метод государственного регулирования.

«Это позволит бизнесу самостоятельно формировать цены на товары, работы и услуги в рамках уровня рентабельности. При этом законопроектом предлагается ограничить уровень рентабельности в размере не более 25 процентов от себестоимости товаров, работ и услуг», — сказала она.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, какие услуги и работы будут регулироваться в случае принятия закона.

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев ответил, что регулироваться будут различные социально значимые услуги и работы, например, стоимость обучения в вузах.

Нардеп предложил регулировать цены на аренду жилья, эвакуацию автомобилей, обучение в школах и детских садах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359301/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Антимонопольная служба вернула потребителям более 5 миллионов сомов после жалоб
Кабмин усиливает контроль: антимонопольному органу расширили полномочия
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
Взимают комиссии. В Турции начали проверку в отношении Mastercard и Visa
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий
Недостатки законодательной базы КР ограничивают конкуренцию малого бизнеса — ВБ
Аяз Баетов: Антимонопольный орган нужно либо ликвидировать, либо усилить
Антимонопольная служба вынесла предупреждение авиакомпании Tez Jet
Нацбанк намерен взять под контроль тарифы и комиссии за предоставление услуг
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;января Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
16:06
Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли из гранатомета Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли и...
16:02
Милиция Бишкека просит помочь в поиске родных погибшего в аварии мужчины
16:00
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
15:55
Кабмин намерен получить разрешение на регулирование цен на работы и услуги
15:48
Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года