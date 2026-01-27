14:13
Общество

Сколько клиентов пробации совершают повторные преступления в КР

В Кыргызстане за семь лет существования института пробации отмечен самый низкий уровень рецидива. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента пробации при Министерстве юстиции Данияр Калматов.

По его словам, за 2025 год повторные преступления совершили 140 клиентов из 13 тысяч 12 человек, или всего 1,08 процента.

Мировая практика допускает 7 процентов.

«Один из наших главных приоритетов — не потерять учет. Иногда судебный акт может где-то затеряться, а человек — не дойти до пробации, он же на свободе, а не в закрытом учреждении. На бумаге учет, конечно, строгий, но есть риски. У нас не было случаев, когда потеряли человека. Но бывало, что судебные акты приходили позже установленного срока», — сказал Данияр Калматов.

Он добавил, что проводится оценка рисков и потребностей клиентов, составляется план пробационного надзора.

«Мы не заставляем человека делать что-то через силу. Самое главное — нам нужно его контролировать, знать, чем он занимается, о чем думает, какие мысли вынашивает. Наша задача — чтобы человек повторно не совершил преступление. У нас работают такие принципы, как ресоциализация, реинтеграция, реабилитация», — заметил глава департамента.
