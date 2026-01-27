За 2025 год через систему пробации в Кыргызстане прошли 13 тысяч человек

За 2025 год через систему пробации в Кыргызстане прошли 13 тысяч 12 человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента пробации при Министерстве юстиции Данияр Калматов.

По его словам, из них:

838 прошли досудебную пробацию;

10 тысяч 734 — исполнительную;

939 — пенитенциарную;

501 — постпенитенциарную.

По данным на январь 2026-го, на постоянной основе на учете в органах пробации состоит около 5 тысяч клиентов. Больше всего — в Бишкеке, Чуйской, Таласской, Ошской и Баткенской областях.

Департамент пробации создан в 2019 году. Его основная задача — исправление граждан, совершивших не тяжкие правонарушения.

Пробация предусматривает возможность гуманного наказания, не связанного с лишением свободы.

На вопрос радиоведущей, всегда ли клиенты пробации исправляются, Данияр Калматов ответил, что этому предшествуют следствие и судебный процесс.

«Судьи очень тщательно смотрят на личность преступника и, учитывая именно это, принимают решение, определять ли его на пробационный надзор. При наличии сомнения есть досудебная пробация. В течение месяца мы изучаем личность, разговариваем с соседями, коллегами, членами семьи, обследуем условия жизни и выносим рекомендательное заключение суду, может ли человек исправиться на свободе», — пояснил он.

Глава департамента добавил: на исполнительную пробацию попадают люди от года до пяти лет, в среднем стандартный период — три года.

«На это время расписывается программа работы с клиентом. Люди благодарны, что государство повернулось к ним лицом, помогло восстановить какие-то права, в том числе документы, или трудоустроить. Пенитенциарная пробация предусматривает комплекс мер, применяемых к осужденным в местах лишения свободы для подготовки к освобождению и ресоциализации», — отметил он.