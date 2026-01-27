За 2025 год через систему пробации в Кыргызстане прошли 13 тысяч человек

За 2025 год через систему пробации в Кыргызстане прошли 13 тысяч 12 человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента пробации при Министерстве юстиции Данияр Калматов.
По его словам, из них:
- 838 прошли досудебную пробацию;
- 10 тысяч 734 — исполнительную;
- 939 — пенитенциарную;
- 501 — постпенитенциарную.
По данным на январь 2026-го, на постоянной основе на учете в органах пробации состоит около 5 тысяч клиентов. Больше всего — в Бишкеке, Чуйской, Таласской, Ошской и Баткенской областях.
Департамент пробации создан в 2019 году. Его основная задача — исправление граждан, совершивших не тяжкие правонарушения.
На вопрос радиоведущей, всегда ли клиенты пробации исправляются, Данияр Калматов ответил, что этому предшествуют следствие и судебный процесс.
«Судьи очень тщательно смотрят на личность преступника и, учитывая именно это, принимают решение, определять ли его на пробационный надзор. При наличии сомнения есть досудебная пробация. В течение месяца мы изучаем личность, разговариваем с соседями, коллегами, членами семьи, обследуем условия жизни и выносим рекомендательное заключение суду, может ли человек исправиться на свободе», — пояснил он.
«На это время расписывается программа работы с клиентом. Люди благодарны, что государство повернулось к ним лицом, помогло восстановить какие-то права, в том числе документы, или трудоустроить. Пенитенциарная пробация предусматривает комплекс мер, применяемых к осужденным в местах лишения свободы для подготовки к освобождению и ресоциализации», — отметил он.