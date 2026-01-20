Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима

Государственной службе исполнения наказаний, возможно, придется строить новую колонию особого режима. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Нурлан Сарчаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции при обсуждении законопроекта МВД о возвращении института рецидива.

Согласно законопроекту, при особом рецидиве осужденный содержится в колонии особого режима. Депутаты поинтересовались, есть ли у ГСИН такая возможность.

Нурлан Сарчаев сообщил, что сейчас в системе ведомства есть одна колония особого режима — учреждение № 19. «Она рассчитана на 600 человек. В настоящее время в ней содержится 386 осужденных. Если закон будет принят, мы можем содержать осужденных в этой колонии до предусмотренного лимита. Но в будущем необходимо будет строить новую колонию, решить вопрос с участком и со штатом», — сказал замглавы ГСИН.

Напомним, согласно законопроекту МВД, рецидив преступлений влечет более строгое наказание. Генпрокуратура считает, что некоторые нормы документа противоречат Конституции. После вынесения на общественное обсуждение данного законопроекта некоторые политики и юристы высказали критику относительно инициативы МВД.