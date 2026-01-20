16:19
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима

Государственной службе исполнения наказаний, возможно, придется строить новую колонию особого режима. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Нурлан Сарчаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции при обсуждении законопроекта МВД о возвращении института рецидива.

Согласно законопроекту, при особом рецидиве осужденный содержится в колонии особого режима. Депутаты поинтересовались, есть ли у ГСИН такая возможность.

Нурлан Сарчаев сообщил, что сейчас в системе ведомства есть одна колония особого режима — учреждение № 19. «Она рассчитана на 600 человек. В настоящее время в ней содержится 386 осужденных. Если закон будет принят, мы можем содержать осужденных в этой колонии до предусмотренного лимита. Но в будущем необходимо будет строить новую колонию, решить вопрос с участком и со штатом», — сказал замглавы ГСИН.

Напомним, согласно законопроекту МВД, рецидив преступлений влечет более строгое наказание. Генпрокуратура считает, что некоторые нормы документа противоречат Конституции. После вынесения на общественное обсуждение данного законопроекта некоторые политики и юристы высказали критику относительно инициативы МВД.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/358585/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
МВД призывает родителей обеспечить безопасность детей в зимние каникулы
МВД предупреждает: катание на баллонах опасно для жизни
МВД России предложило эксперимент по организованному набору мигрантов
В городе Ош начал работу центр контроля за соблюдением Правил дорожного движения
Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь
МВД Кыргызстана усилило свое криминалистическое оснащение
Нарушил закон — лишишься формы: заявление главы МВД
МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
16:13
Самосуд на трассе в Индии: ДТП после попытки «защитить» коров Самосуд на трассе в Индии: ДТП после попытки «защитить»...
16:12
Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима
15:59
Систему уведомлений об отключениях воды внедрили в приложение «Мой город»
15:52
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов
15:49
Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции