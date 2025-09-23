11:19
Возвращение института рецидива. Законопроект одобрен в первом чтении

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в первом чтении одобрил поправки в Уголовно-исполнительный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев сообщил, что после отмены института рецидива в 2019 году усилилось влияние организованных преступных групп из-за отсутствия строгой ответственности за повторные преступления. Он отметил, что сейчас в отношении рецидивистов применяются пробация, условно-досрочное освобождение или такое же наказание, как в отношении лиц, впервые привлекаемых к ответственности.

«Если человек 10 раз совершил кражу, то 10 раз отделается штрафом. В случае принятия закона, если человек, например, уже два раза совершил преступление, в третий раз будет применяться более строгая статья», — сказал замминистра.

Согласно законопроекту, усиливается ответственность за совершение преступлений при рецидиве. Размер наказания за рецидив не может быть ниже половины, за опасный рецидив — не менее двух третей, а за особо опасный рецидив — не менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Кроме этого, не допускается освобождение от уголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим лица, совершившего преступление при опасном и особо опасном рецидиве в составе организованной группы или преступного сообщества. Рецидив преступлений признается отягчающим обстоятельством. К таким лицам не применяются пробационный надзор и условно-досрочное освобождение.

По многим составам преступлений, которые присущи организованной преступности (убийство, причинение вреда здоровью, разбой, вымогательство, грабеж, изнасилование, порнобизнес, похищение человека и другие), введен дополнительный квалифицирующий признак как совершение этих преступлений при опасном или особо опасном рецидиве, что будет квалифицироваться как более тяжкое преступление, соответственно, более строгая ответственность.

Напомним, после вынесения на общественное обсуждение данного законопроекта некоторые политики и юристы высказали критику относительно инициативы МВД.  
