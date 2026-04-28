Общество

Цифровизация Минюста: запущен модуль распознавания лиц клиентов системы пробации

Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики внедрил модуль Face ID в работу цифровой технологической системы «Пробация». Проект реализовали совместно с ГУ «Укук» при Генеральной прокуратуре в рамках программы цифровизации ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.

По ее данным, новый модуль использует веб-камеры для идентификации клиентов пробации по технологии распознавания лица. Система автоматически подтверждает личность человека при его явке в органы пробации или проведении обязательных процедур.

Внедрение Face ID решает сразу несколько ключевых задач:

  • минимизирует коррупционные риски и исключает человеческий фактор;

  • повышает прозрачность и подотчетность процессов;

  • оптимизирует ежедневную нагрузку на сотрудников ведомства;

  • ускоряет взаимодействие с подопечными службы.

Главная ценность модуля заключается в невозможности подделки явки клиента. Ранее существовали риски того, что сотрудники могли «отмечать» подопечных без их физического присутствия.

Запуск системы распознавания лиц стал очередным шагом в развитии цифровых сервисов Министерства юстиции. Нововведение позволит ведомству эффективнее контролировать исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и улучшит качество администрирования в сфере правосудия.
