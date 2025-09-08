08:54
Общество

В Кыргызстане под электронным надзором находятся 855 граждан

В Кыргызстане под электронным надзором находятся 855 граждан. Такая информация содержится в материалах, размещенных на портале открытых данных.

Департамент пробации при Министерстве юстиции уточняет, что соответствующее мобильное приложение установлено на телефоны 855 человек. Электронные браслеты в стране пока не применяются.

В Ошской и Баткенской областях электронный надзор установлен за 392 лицами; Джалал-Абадской области — 259; Бишкеке, Чуйской и Таласской областях — 108; Иссык-Кульской и Нарынской областях — 96.

Напомним, внедрение электронного надзора предусмотрено Законом «О пробации». Этот механизм является новым, но уже успешно применяется в других странах. Основным его преимуществом является возможность постоянного контроля за перемещениями клиентов пробации. В случае нарушения пробационных обязанностей, установленных судебным актом, органы пробации смогут быстро реагировать на нарушения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342505/
просмотров: 170
