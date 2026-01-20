Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции

Некоторые нормы законопроекта МВД, предлагающего вернуть в законодательство понятие «рецидив», противоречат Конституции. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев отметил, что согласно законопроекту, рецидив преступлений влечет более строгое наказание. По его словам, несмотря на то, что в Кыргызстане в целом сокращается количество преступлений и привлеченных к ответственности лиц, некоторые люди продолжают снова и снова совершать одни и те же преступления.

«Если человек 10 раз украл, он 10 раз в суде заплатит штраф и все. Поэтому он продолжает совершать преступление. Если вернуть понятие «рецидив», то он уже получит более строгое наказание и будет бояться продолжать», — сказал замминистра.

В законопроекте прописаны нормы, при которых рецидив считается опасным (если ранее был осужден три раза) и особо опасным (если ранее был осужден более трех раз).

Отмечается, что при признании рецидива преступлений не учитываются:

судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;

судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;

судимости за преступления, за которые применялся пробационный надзор;

судимости за преступления, за которые лицу были назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В ходе обсуждения законопроекта замгенпрокурора Умуткан Конкубаева напомнила, что понятие «рецидив» было убрано из законодательства КР, потому что люди даже за мелкую кражу, если оно было не первым, получали большие сроки.

Читайте по теме Правоохранителям разрешат творить беззаконие? Юристы о рисках инициативы МВД

«Именно поэтому и возник вопрос в народе: почему за кражу курицы сажают на пять лет, а за коррупцию назначают штраф? Потому что институт рецидива предполагает усиление ответственности за каждое последующее преступление, даже если есть примирение с потерпевшей стороной. Возможно, необходимо пересмотреть сроки наказаний при рецидиве, оставив само понятие», — сказала замгенпрокурора.

Также она заявила, что некоторые нормы законопроекта противоречат Конституции, подчеркнув, что человек не должен нести ответственности дважды за одно и то же правонарушение.

Также, по ее словам, одна из норм гласит: у особо опасных рецидивистов один день в СИЗО не считается за два дня, как это принято у других категорий задержанных. Это, по ее словам, также противоречит Конституции.

Замглавы МВД не согласился с доводами замгенпрокурора, отметив, что предлагаемые ведомством поправки не противоречат Основному закону.

«При рецидиве человек не привлекается к ответственности еще раз за прошлое преступление, он строже наказывается за повторное преступление», — пояснил замминистра.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.

Напомним, в сентябре прошлого года депутаты VII созыва парламента уже рассматривали данный законопроект в первом чтении. После вынесения на общественное обсуждение данного законопроекта некоторые политики и юристы высказали критику относительно инициативы МВД.