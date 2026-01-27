15:07
Общество

Насилие в семье. Коррекционную программу завершили восемь человек

По итогам прошлого года коррекционную программу, направленную на изменение поведения лиц, совершивших насилие в семье, успешно завершили восемь человек. Об этом заявили сегодня в эфире «Биринчи радио».

Отмечено, что коррекционная программа внедрена в деятельность органов пробации с целью формирования безопасного и уважительного поведения, снижения рисков повторного совершения семейного насилия.

Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия

Основные задачи программы:

  • обучение управлению эмоциями и навыкам конструктивного общения;
  • осознание последствий насильственных действий для членов семьи;
  • формирование личной ответственности и понимания правовых последствий;
  • изменение установок и убеждений, способствующих насильственному поведению.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 19 тысяч 995 случаев семейного насилия, что на 27,5 процента больше аналогичного периода 2024-го.

В республике впервые введен усиленный формат охранных ордеров — с использованием электронных браслетов и мобильного контроля. Браслеты получили первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке.
