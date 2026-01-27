Насилие в семье. Коррекционную программу завершили восемь человек

По итогам прошлого года коррекционную программу, направленную на изменение поведения лиц, совершивших насилие в семье, успешно завершили восемь человек. Об этом заявили сегодня в эфире «Биринчи радио».
Отмечено, что коррекционная программа внедрена в деятельность органов пробации с целью формирования безопасного и уважительного поведения, снижения рисков повторного совершения семейного насилия.
Основные задачи программы:
- обучение управлению эмоциями и навыкам конструктивного общения;
- осознание последствий насильственных действий для членов семьи;
- формирование личной ответственности и понимания правовых последствий;
- изменение установок и убеждений, способствующих насильственному поведению.
Напомним, по данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 19 тысяч 995 случаев семейного насилия, что на 27,5 процента больше аналогичного периода 2024-го.
В республике впервые введен усиленный формат охранных ордеров — с использованием электронных браслетов и мобильного контроля. Браслеты получили первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке.