Стыд против рака: почему мамы боятся вакцинировать дочерей от вируса папилломы

Ежегодно в школьных WhatsApp-группах родителей повторяется один и тот же сценарий. Учитель сообщает о плановой вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), и чат начинает кипеть. Многие мамы воспринимают прививку с настороженностью и даже считают ее «происками Запада».

Чтобы разобраться, насколько обоснованы страхи родителей, мы поговорили с врачом-гинекологом и эндокринологом Чолпон Абдиловой.

— Что такое вирус папилломы человека и чем он опасен?

— Вирус передается контактным (кожным) путем и при половом контакте. По данным ВОЗ, с ним течение жизни сталкивается большинство людей. В 90 процентах случаев организм самостоятельно очищается от вируса за год-два. Однако у остальных он может вызывать клеточные изменения, которые со временем приводят к дисплазии или раку шейки матки. Самое опасное — долго заболевание протекает бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым и не догадывается о процессах в организме. Есть несколько типов ВПЧ, и наибольшую опасность представляют онкогенные типы.

— Почему вакцинировать от этого вируса стали сравнительно недавно?

— Раньше врачи не знали, что именно он является основной причиной рака шейки матки и ряда других серьезных заболеваний. Связь ВПЧ с развитием онкологии изучили в 1980-1990-х годах.

Массовую вакцинацию начали позже, потому что только в последние годы разработали действительно безопасные и эффективные вакцины, защищающие от наиболее опасных типов вируса.

Кроме того, внедрение любой вакцины требует времени: получения разрешений, включения в национальные программы, организации поставок и разъяснительной работы с населением.

— Что пугает родителей больше всего — побочные эффекты или возможные последствия в будущем?

— Чаще всего их пугает даже не сама прививка, а тема, которой она касается. У многих сразу возникают мысли о морали, поведении подростков, воспитании. Хотя вакцина действует совершенно на другом уровне — она предотвращает заболевание, которое может развиваться годами и проявиться во взрослом возрасте. То, что вирус передается половым путем, смущает родителей: им кажется, что прививка якобы поощряет раннее начало половой жизни. Мы стараемся объяснять, что укол делается сейчас, а защита формируется на будущее — она может сработать даже через 20 лет.

— На что чаще всего ссылаются родители, отказываясь от вакцинации?

— В основном, это плохая информированность, страхи и предрассудки. Часто звучит позиция «я в целом против прививок», встречаются отказы по религиозным убеждениям. Некоторые родители предпочитают отложить вакцинацию до 18 лет, не осознавая, что эффективность прививки выше именно в более раннем возрасте.

— Как думаете, если бы вакцина называлась не «от ВПЧ», а, например, «прививка от рака шейки матки», отношение было бы другим?

— Возможно. Слово «рак» пробуждает ответственность, а не стыд, как в случае с ВПЧ. Парадокс в том, что вирус папилломы — одна из главных причин развития рака шейки матки, но именно из-за названия и ассоциаций родители откладывают вакцинацию и лишают ребенка защиты. Моя дочь вакцинирована от ВПЧ, как и дочери моих родственников и близких — они получили полную и достоверную информацию.

Фото из личного архива. Чолпон Абдилова

— Практически каждый день. Недавно на обычный профилактический прием пришла женщина 35 лет. Анализы выявили тяжелую дисплазию и вирус высокого онкогенного риска. В другом случае пациентке 43 года, она несколько лет не посещала гинеколога, считая, «если нет боли — значит, нет проблем». Когда появились кровянистые выделения, обследование показало выраженные изменения шейки матки. Большинство онкологических процессов развивается тихо, без боли, поэтому рак шейки матки долго остается незамеченным.

— Почему вакцинацию предлагают в таком раннем возрасте — с 9 до 14 лет?

— В этом возрасте иммунный ответ самый сильный. Вакцина формирует защитный барьер до встречи с вирусом. В этом и заключается принцип профилактики: сначала защита, потом риск. К тому же детям в этом возрасте требуется всего две дозы вакцины с интервалом в шесть месяцев, а взрослым — три.

Во многих странах вакцинация от ВПЧ включена в национальные программы.

Например, Австралия стала одной из первых, где начали массово прививать подростков, и там уже зафиксировали снижение случаев дисплазии и предраковых изменений у молодых женщин.

Кстати, вакцина рекомендована не только девочкам, но и мальчикам. ВПЧ опасен и для мужчин: он может вызывать рак анального канала, полового члена, появление аногенитальных бородавок. Мужчины могут быть не только больными, но и переносчиками вируса.

— Если девочке уже 16 лет, и она не попала в бесплатную программу, можно ли сделать вакцину платно?

— Да, вакцинацию можно провести в любом возрасте, желательно до начала половой жизни. В частных клиниках стоимость начинается примерно от $250-300 за дозу. Есть разные виды вакцин — они отличаются количеством типов вируса, от которых защищают.

Например, «Гардасил-4» защищает от наиболее распространенных типов ВПЧ — 6 и 11 (низкого риска, вызывают бородавки и кондиломы) и 16 и 18 (высокого риска, вызывают рак и предраковые состояния). Его стоимость около 17 тысяч сомов за дозу.

«Гардасил-9» защищает от девяти типов вируса, включая пять дополнительных высокоонкогенных, и стоит около 25 тысяч сомов за дозу. Есть и другие типы ВПЧ (1, 2, 3, 4, 5), которые вызывают кожные наросты, но не перерождаются в опухоли.

— Есть ли побочные эффекты у вакцины?

— Вакцина хорошо изучена и признана безопасной. Побочные эффекты чаще связаны не с препаратом, а с уколом: боль в месте инъекции, покраснение, слабость, головная боль, иногда незначительное повышение температуры.

— Как правильно говорить с родителями, которые сомневаются в необходимости вакцинации?

— Прежде всего, им надо дать достоверную информацию. Страх — естественная реакция, когда речь о здоровье ребенка. Надо, наконец, понять, что вакцинация от ВПЧ — это не тема о раннем половом поведении, а профилактика, и сегодня — самая эффективная.

Стоит помнить, что вакцину используют многие страны мира много лет, ее безопасность подтверждена крупными исследованиями и опытом миллионов привитых подростков. Чолпон Абдилова

И еще немаловажный момент — невозможно полностью контролировать будущие обстоятельства жизни ребенка. Даже при уверенности в воспитании и ценностях нельзя предсказать, с каким партнером человек столкнется во взрослом возрасте. ВПЧ может передаваться даже в браке, и наличие вируса никак не связано с моральными качествами человека.

Когда начинается вакцинация, многие родители звонят мне за консультацией. Я прошу их не бояться, довериться медицине, врачам, говорю, что прививка — очень хорошая инвестиция в здоровье их девочек.