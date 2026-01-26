На перевалах Кыргызстана движение открыто и ограничений нет

26 января 2026 года на основных горных перевалах и автомобильных дорогах страны проезд открыт, движение осуществляется без ограничений. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Свободный проезд обеспечен на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель автодороги Бишкек — Ош, на перевале Отмок трассы Тараз — Талас — Суусамыр, а также на перевалах Долон и Кызыл-Бель автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. В Ат-Башинском районе открыты перевалы Ак-Бейит, Туз-Бель и Торугарт, как и участок автодороги Тюп — Кеген.

Дорожные службы продолжают работы по очистке трасс от снежных заносов, подсыпке песчано-соляной смесью и расширению обочин.

В Минтрансе призвали водителей, особенно выезжающих на дальние расстояния, соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на зимних дорогах.