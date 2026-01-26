10:01
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался последний тур

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался четвертый (последний) тур зимнего приема.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», прием талонов продлится с 26 по 28 января.

По итогам первых двух туров зарегистрировано 535 талонов, из которых вузы рекомендованы к зачислению 492 абитуриента.

Зачислено 355 абитуриентов, в том числе 280 — на очную форму обучения, 75 — на заочную.

Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (108) и Кыргызский экономический (107) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (56) и Кыргызский национальный университет (56).

Из 355 зачисленных 79 абитуриентов выбрали медицину, столько же — сферу образования, 51 — информационные технологии, 42 — экономику и финансы, 40 — управление. У остальных другие направления.

Отбор осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359199/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался третий тур
ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметных тестов
ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам
Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался второй тур
Зимний прием в вузы. В первом туре зачислено более 200 абитуриентов
Новая возможность появилась для выпускников школ Кыргызстана
В Кыргызстане начался зимний прием в вузы
В Кыргызстане зимний прием абитуриентов пройдет в четыре тура
В зимнем Общереспубликанском тестировании приняли участие 849 абитуриентов
На зимнее ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
Популярные новости
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
10:00
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в ту...
09:52
Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР — СМИ
09:49
В Кыргызстане сегодня ночью зафиксировано землетрясение
09:41
В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба
09:40
Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова