Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался последний тур

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался четвертый (последний) тур зимнего приема.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», прием талонов продлится с 26 по 28 января.

По итогам первых двух туров зарегистрировано 535 талонов, из которых вузы рекомендованы к зачислению 492 абитуриента.

Зачислено 355 абитуриентов, в том числе 280 — на очную форму обучения, 75 — на заочную.

Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (108) и Кыргызский экономический (107) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (56) и Кыргызский национальный университет (56).

Из 355 зачисленных 79 абитуриентов выбрали медицину, столько же — сферу образования, 51 — информационные технологии, 42 — экономику и финансы, 40 — управление. У остальных другие направления.

Отбор осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.