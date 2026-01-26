Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался последний тур

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался четвертый (последний) тур зимнего приема.
По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», прием талонов продлится с 26 по 28 января.
По итогам первых двух туров зарегистрировано 535 талонов, из которых вузы рекомендованы к зачислению 492 абитуриента.
Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (108) и Кыргызский экономический (107) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (56) и Кыргызский национальный университет (56).
Из 355 зачисленных 79 абитуриентов выбрали медицину, столько же — сферу образования, 51 — информационные технологии, 42 — экономику и финансы, 40 — управление. У остальных другие направления.
Отбор осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).
Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.
Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.