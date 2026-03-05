13:29
Общество

Конкурс в вузы Венгрии. Чиновники обещают опубликовать официальные результаты

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР прокомментировали 24.kg жалобы кыргызстанцев по поводу конкурсного отбора на обучение в высших учебных заведениях Венгрии по программе Stipendium Hungaricum на 2026–2027 учебный год.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время проводится верификация всех данных для формирования рейтинговых показателей.

Официальные результаты будут размещены исключительно после завершения всех проверочных процедур и утверждения в установленном порядке на госпортале.

В ведомстве подчеркнули, что конкурсный отбор осуществляется в строгом соответствии с утвержденными правилами, на основе принципов прозрачности, объективности и равенства возможностей для всех участников.

«Итоговый рейтинг формируется путем суммирования среднего значения документа об образовании и показателя уровня владения английским языком. Официальные итоги конкурсного отбора на текущий момент еще не утверждены и не опубликованы. Результаты будут направлены венгерской стороне только после окончательного утверждения в установленном порядке», — пояснили в МНВОИ.

Отмечается, что кыргызская сторона рекомендует предварительный список номинантов, а окончательное решение о присуждении грантов и зачислении кандидатов принимается венгерской стороной.

Чиновники просят участников конкурсного отбора отнестись с пониманием к проводимой проверке и дождаться публикации официальных итогов.

Ранее читатели 24.kg сообщили, что в 2026 году процедура национального отбора на международную государственную стипендиальную программу Stipendium Hungaricum вызвала серьезные вопросы у абитуриентов.

По их словам, в отличие от предыдущих лет в этом году МНВОИ не опубликовало официальный общий список рекомендованных кандидатов. Вместо этого решения были разосланы заявителям индивидуально, без публичного размещения итогового перечня.

Такая практика, по мнению абитуриентов, существенно снижает уровень прозрачности процесса, поскольку:

  • отсутствует возможность общественного контроля;
  • невозможно сравнить конкурсные результаты;
  • не опубликованы балльные критерии и система оценки;
  • кандидаты не получили официальных разъяснений причин отказа.

По их данным, среди не прошедших имеются абитуриенты с высокими академическими показателями (высокий GPA, результаты IELTS, достижения в олимпиадах и конкурсах).
