Общество

Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане 56 тысяч 861 абитуриент успешно зарегистрировались на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

По данным системы заявок, общее количество поданных заявлений составило 65 тысяч 389.

Из них:

  • на кыргызском языке — 36 тысяч 289 участников;
  • на русском — 29,1 тысячи участников.

При этом 7 тысяч 689 абитуриентов не отправили данные в ЦООМО; а 839 заявок остаются недозаполненными и подлежат корректировке.

Поэтому данные могут измениться после отправки и полного заполнения всех заявок.

С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. Исключение — некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и отдельные специальности физической культуры и спорта.

С 2026-го прием в образовательные организации среднего профессионального образования на базе основного или среднего общего образования также может осуществляться по результатам ОРТ.

В 2025-м в ОРТ приняли участие около 57,5 тысячи абитуриентов.
