По итогам зимнего приема в вузы Кыргызстана зачислено 405 абитуриентов

По итогам четырех туров зимнего приема в вузы Кыргызстана зачислено 405 абитуриентов, в том числе 320 на очную форму, 85 — на заочную. Об этом говорят данные автоматизированной информационной системы «Абитуриент online».

Всего в ходе приемной кампании зарегистрировано 602 талона, из которых вузы рекомендовали к зачислению 556 абитуриентов.

Больше всего талонов поступило в Кыргызский экономический (123) и Ошский государственный (115) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (65) и Кыргызский национальный университет (72).

Из 405 зачисленных 82 абитуриента выбрали медицину, 95 — сферу образования, 54 — информационные технологии, 53 — экономику и финансы, 45 — управление, 29 — юриспруденцию. У остальных другие направления.

Отбор осуществлялся по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводился для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
