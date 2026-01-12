13:29
Общество

ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам

По итогам Общереспубликанского тестирования в 2025-м на грантовые места вузов зачислили 4 тысячи 220 девушек и 2 тысячи 883 юноши. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По его данным, среднее значение тестовых баллов у девушек за основной тест на 6,7 балла выше, чем у юношей (130,1 против 123,4). Аналогичная ситуация была и в прошлые годы.

При этом результаты в разделе «Математика» основного теста разнятся всего на 0,3 балла. В 2024-м, для сравнения, результаты по математике у девушек были на 1 балл лучше результатов юношей.

В разделе «Аналогии и дополнение предложений» у девушек результаты на 1,9 балла выше, чем у юношей. При выполнении заданий раздела «Чтение и понимание текста» разница составила 1,3 балла в пользу девушек. Разница в результатах теста по «Практической грамматике выбранного языка тестирования» составила 3,7 балла так же в пользу девушек. Эта часть теста традиционно дается девушкам чуть легче, чем юношам.

Результаты теста по государственному языку в гендерном отношении не слишком отличаются от результатов основного. Среднее значение у девушек за тест по кыргызскому на 0,3 балла выше, чем у юношей (3,1 против 2,8).

Результаты предметных тестов в гендерном отношении несколько отличаются от результатов основного. По всем предметам, кроме математики и физики, число сдававших тестирование девушек больше, чем юношей.

Итоги по биологии, химии, математике, физике и английскому языку у юношей оказались выше, чем у девушек. Разница около 0,5 балла по предметам естественнонаучного цикла и 2,8 балла по английскому.

По истории, кыргызскому языку и литературе и русскому языку и литературе традиционно более высокие результаты показали девушки.

По истории разница в результатах незначительная ‒ 0,5 балла, по кыргызскому языку и литературе — 7,7 балла, по русскому языку и литературе — 6,5 балла в пользу девушек.
