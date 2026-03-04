Кыргызстанцы жалуются на конкурсный отбор в вузы Венгрии по программе Stipendium Hungaricum.
Пользователи социальной сети Threads пишут, что в этом году Министерство науки, высшего образования и инноваций провело национальный этап конкурса.
«Большое количество студентов с высокими академическими показателями получили отказ одним списком — без разъяснений, без публикации баллов и без четко озвученных критериев оценки. На обращения кандидатов сотрудники министерства не отвечают», — пишет пользователь akito_nomad.
Kimmiila добавила, что списки прошедших не опубликованы, а причины отказа не уточняют.
Участники конкурса просят обеспечить прозрачность и официальные разъяснения.
В пресс-службе МНВОИ пообещали 24.kg прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, всего на 2025-2027 учебные годы венгерская сторона предоставляет 200 квот, распределенных по уровням подготовки:
- бакалавриат/одноуровневая магистратура — 130 мест;
- магистратура — 50 мест;
- докторантура (PhD/DLA) — 20 мест.