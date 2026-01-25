В РФ Московский регион и Петербург стали лидерами по числу трудовых мигрантов

Число трудовых мигрантов, работающих на территории России по патенту, в 2025-м увеличилось на 185 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в материалах статистики.

Общее число работающих в РФ по патенту иностранцев за весь прошлый год составило около 2,3 миллиона человек. Этот же показатель в 2024-м был на уровне 2,1 миллиона.

Самым популярным местом работы у мигрантов в 2025 году стала Москва, где трудились по патенту около 631 тысячи иностранцев. На втором месте в соответствующем рейтинге расположилась Московская область (более 427 тысяч мигрантов), на третьем — Санкт-Петербург (свыше 260 тысяч).

В пятерку лидеров попали Тюменская и Свердловская области. Здесь в прошлом году работали более 64 тысяч и около 58 тысяч иностранцев соответственно.

Наименее популярными среди трудовых мигрантов оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа. В первом регионе по патенту работал 461 гражданин других стран, во втором — 396.