Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке

В соответствии с поручением министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдана Орунтаева на территории страны проводятся рейдовые мероприятия по проверке стройобъектов. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальных сетях.
В рамках рейда управление по Бишкеку департамента государственного архитектурно-строительного контроля осуществляет проверку соблюдения требований законодательства в сфере строительства.
В результате проверки по улице Шаумяна, 10 выявлен объект, возводимый самовольно, без соответствующих разрешительных документов. По данному факту в отношении застройщика в установленном законодательством порядке принимаются меры административного воздействия.
Минстрой призывает все организации и физических лиц, осуществляющих деятельность, строго соблюдать требования, нормы и правила строительства в соответствии с действующим законодательством.
Отмечается, что рейдовые мероприятия в отношении строительных объектов по всей территории республики будут продолжены, в том числе в выходные.