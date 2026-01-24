Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке

В соответствии с поручением министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдана Орунтаева на территории страны проводятся рейдовые мероприятия по проверке стройобъектов. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальных сетях.

В рамках рейда управление по Бишкеку департамента государственного архитектурно-строительного контроля осуществляет проверку соблюдения требований законодательства в сфере строительства.

В результате проверки по улице Шаумяна, 10 выявлен объект, возводимый самовольно, без соответствующих разрешительных документов. По данному факту в отношении застройщика в установленном законодательством порядке принимаются меры административного воздействия.

Минстрой призывает все организации и физических лиц, осуществляющих деятельность, строго соблюдать требования, нормы и правила строительства в соответствии с действующим законодательством.

Особое внимание обращают на необходимость неукоснительного соблюдения технических регламентов и выполнения строительных работ, согласно установленным стандартам, в целях обеспечения безопасности граждан.

Отмечается, что рейдовые мероприятия в отношении строительных объектов по всей территории республики будут продолжены, в том числе в выходные.