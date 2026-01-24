12:35
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке

В соответствии с поручением министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдана Орунтаева на территории страны проводятся рейдовые мероприятия по проверке стройобъектов. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальных сетях.

В рамках рейда управление по Бишкеку департамента государственного архитектурно-строительного контроля осуществляет проверку соблюдения требований законодательства в сфере строительства.

В результате проверки по улице Шаумяна, 10 выявлен объект, возводимый самовольно, без соответствующих разрешительных документов. По данному факту в отношении застройщика в установленном законодательством порядке принимаются меры административного воздействия.

Минстрой призывает все организации и физических лиц, осуществляющих деятельность, строго соблюдать требования, нормы и правила строительства в соответствии с действующим законодательством.

Особое внимание обращают на необходимость неукоснительного соблюдения технических регламентов и выполнения строительных работ, согласно установленным стандартам, в целях обеспечения безопасности граждан.

Отмечается, что рейдовые мероприятия в отношении строительных объектов по всей территории республики будут продолжены, в том числе в выходные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359126/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования
В Таласе выявили незаконно работающий асфальтобетонный завод
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость? Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость?
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
24 января, суббота
12:20
В городе Ош мужчина жестоко избил жену и ударил ножом. Она в реанимации В городе Ош мужчина жестоко избил жену и ударил ножом....
12:16
Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке
12:00
От супергероев Marvel до турецких драм: что смотреть на следующей неделе
11:55
Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Курулуш»
11:39
Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию