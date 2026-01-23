Шанс поехать за рубеж. Школьников приглашают на национальную олимпиаду

Министерство просвещения обнародовало график национальной олимпиады по математике, физике, биологии, химии и информатике на 2025/2026 учебный год.
Целью ее проведения является выявление одаренных школьников, повышение уровня их знаний, развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
Олимпиада также направлена на формирование и подготовку сборной команды Кыргызской Республики для участия в международных олимпиадах по озвученным предметам.
Олимпиада проводится в четыре этапа. I и II этапы проходят в онлайн-формате, III и IV этапы — офлайн.
Олимпиады по химии, биологии и физике на IV этапе проводят в два тура: теоретический и практический.
По математике:
- I этап — 1 февраля, 10.00–12.00;
- II этап — 28 февраля, 10.00–12.00;
- III этап — 9–10 марта, 9.00–14.00;
- IV этап — 1–3 апреля, 9.00–15.00.
По физике:
- I этап — 31 января, 10.00–13.00;
- II этап — 21 февраля, 09.00–13.00;
- III этап — 12 марта, 09.00–14.00;
- IV этап — 4–6 апреля, 9.00–15.00.
По химии:
- I этап — 1 февраля, 14.00–16.30;
- II этап — 21 февраля, 14.30–17.00;
- III этап — 15 марта;
- IV этап — 1–2 апреля.
По биологии:
- I этап — 31 января, 10.00–12.00;
- II этап — 14 февраля, 10.00–12.00;
- III этап — 14 марта, 10.00–13.00;
- IV этап — 4–5 апреля.
По информатике:
- I этап — 31 января;
- II этап — 22 февраля;
- III этап — 13 марта;
- IV этап — 7—8—9 апреля.
На I этапе олимпиады могут принять участие все желающие обучающиеся общеобразовательных организаций независимо от класса и формы собственности. Участие является бесплатным.
Участник подает заявку на I этап в электронном виде на сайте https://kundoluk.edu.gov.kg/ или мобильном приложении «Э-Күндөлүк» в личном кабинете ученика до начала олимпиады.
Telegram-каналы для подробной информации:
- биология: https://t.me/nbo_kyrgyzstan/20;
- математика: https://t.me/imo_kg;
- химия: https://t.me/chemkoom;
- информатика: https://web.telegram.org/a/#-1002096696041;
- физика: https://web.telegram.org/a/#-1001513799068.