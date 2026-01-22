В Минстрое обсудили генплан Бишкека

В Главном управлении градостроительства и архитектуры состоялась встреча строителей и архитекторов с разработчиками генерального плана Бишкека. Об этом сообщает Минстрой.

Читайте по теме Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года

В совещании приняли участие директор департамента градостроительства и архитектуры Данияр Бапышов, начальник Главного управления градостроительства и архитектуры Медербек Кыдырмаев и вице-мэр Азамат Кадыров.

Главный архитектор Научно-исследовательского института перспективных городов Ирина Гришечкина подробно рассказала о генеральном плане и выслушала все предложения и замечания собравшихся. Также в ходе совещания был высказан ряд предложений и мнений представителями частных компаний, работающих в сфере строительства и архитектуры.