Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Трамваи и парковки во дворах: как мэрия Бишкека планирует бороться с пробками

В Жогорку Кенеше обсудили транспортный коллапс в Бишкеке. Депутаты поинтересовались у муниципалитета, какие шаги предпринимают для решения проблемы автомобильных пробок.

Первый вице-мэр Бишкека Кубанычбек Иманалиев сообщил, что город делает упор на создание новых парковочных мест. Помимо строительства муниципальных многоуровневых паркингов, мэрия готовит другие проекты.

«В пилотном режиме мы рассматриваем возможность использования дворов частных жилых домов под общественные парковки. Сейчас ведутся переговоры и согласования», — отметил вице-мэр.

Бишкек стоит часами. За три месяца водители потеряли более 200 часов в пробках

Согласно недавно утвержденному Генплану Бишкека, акцент в развитии общественного транспорта сделан на альтернативные виды. В частности, предусматривается внедрение трамвайных линий. В мэрии уверены, что увеличение количества автобусов и запуск трамваев помогут разгрузить дороги от личного автотранспорта.

Однако предложенные меры вызвали скепсис у парламентариев. Депутат Уланбек Жаанбаев раскритиковал политику реновации.

«На месте 2-3-этажных домов разрешают строить многоэтажки, где практически не предусмотрены парковочные места. Жильцам негде ставить машины», — сказал он.

Бишкек получил Генплан развития до 2050 года

Депутат призвал прекратить «впихивать» все в центр Бишкека и предложил строить город-спутник на окраине.

«Нужно строить новый город за чертой Бишкека, а не уплотнять и без того забитый центр. Работайте масштабнее», — заявил Уланбек Жаанбаев.

В Бишкеке за первый квартал 2026 года зафиксировали более 205 часов сильных заторов на дорогах. Речь о пробках уровнем от 6 до 9 баллов. Аналитика показывает, что загруженность дорог в городе росла постепенно от месяца к месяцу.
