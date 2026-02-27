Международные эксперты помогут в разработке Генплана города Ош

Заместитель мэра города Оша Шумкарбек Пайзиев встретился с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызской Республике Светланой Алелековой и Матсумото Дайки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, рассмотрены возможности реализации проекта, направленного на разработку Генерального плана города Оша, а также обсуждены пути содействия со стороны JICA в проведении аналитических исследований, предоставлении технической и экспертной поддержки.

«Заместитель мэра отметил, что Генеральный план имеет стратегическое значение для мэрии города Оша, поэтому крайне важно применять международный опыт и современные подходы в сфере градостроительства», — говорится в сообщении.