В столице КР часть сельхозземель отдадут под застройку

Часть сельхозземель в Бишкеке отдадут под застройку, сообщил сегодня на заседании депутатской группы «Мекенчил» заместитель мэра Азамат Кадыров при обсуждении проекта Генерального плана Бишкека до 2050 года.

Так он ответил на вопрос депутата Эркеайым Сейтказиевой о том, разработан ли Генплан с учетом расширения территории города и административно-территориальной реформы. Она просила уточнить, в каком статусе остаются сельскохозяйственные земли и пастбищные угодья.

По словам заместителя мэра, общественные слушания по проекту Генплана завершились. «Согласно проекту, часть сельскохозяйственных земель будет отдана под застройку. Например, под проекты «Бишкек Сити Центр» в районе села Орок и застройку в районе «Тунгуча»», — добавил Азамат Кадыров.

Он сообщил, что во всех акимиатах будут созданы специальные отделы для управления сельхозземлями, а также введена должность заместителя акима, который будет курировать эти земли.