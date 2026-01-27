18:15
Генплан Бишкека не предполагает сноса домов — Каныбек Жакыпов

Генплан Бишкека до 2050 года не предполагает сноса домов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства  столичной мэрии Каныбек Жакыпов.

По его словам, документ регулирует правовые отношения между гражданами и органами власти.

Отметим, что радиоведущая подняла вопрос возможного сноса домов и перестройки города.

Частная собственность неприкосновенна и защищается законом. Мы это будем учитывать в первую очередь.

Каныбек Жакыпов

«Нельзя говорить, что генплан предусматривает снос, он изначально не предполагает сноса домов», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в настоящее время проходят процедуры утверждения генплана, то есть подготовительная часть самого документа. «Как пройдем все процедуры в установленном порядке, документ будет утверждаться в кабмине. Конкретные сроки назвать пока не могу. Как только генплан будет утвержден, начнется его дальнейшая реализация», — сказал Каныбек Жакыпов.

Начальник отдела градостроительного планирования Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Чынгыз Медербек уулу добавил, что задача генплана — сбалансированное территориальное расширение, сохранение природных ресурсов, ликвидация социальной инфраструктуры, создание современной транспортной системы, улучшение экологической ситуации.

«В геплане также предусмотрели децентрализацию по всем направлениям. Появление подцентров избавит граждан от необходимости выезжать в центр. Это в какой-то степени разгрузит город», — заметил он.

Напомним, кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении генерального плана города Бишкека до 2050 года». Документ определяет стратегическое развитие столицы на ближайшие 25 лет и станет базовым инструментом территориального планирования.
