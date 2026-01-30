ЕБРР будет участвовать в реализации генплана Бишкека и экологических проектов

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на которой рассмотрели совместные проекты города и банка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в сферах тепло- и водоснабжения столицы, а также участие Бишкека в программе ЕБРР «Зеленые города».

Участники встречи договорились о поддержке ключевых инициатив столицы, включая реализацию генерального плана развития Бишкека до 2050 года, проекты в сферах строительства экотехнологического завода, а также мероприятия по озеленению и улучшению качества воздуха.

В 2025 году в городе высажено 19 тысяч деревьев, а в 2026-м планируется посадка порядка 50 тысяч саженцев.

Градоначальник подчеркнул, что Бишкек ценит сопровождение ЕБРР на всех этапах проектов и рассчитывает на продолжение сотрудничества в будущем.