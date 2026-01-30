15:12
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

ЕБРР будет участвовать в реализации генплана Бишкека и экологических проектов

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на которой рассмотрели совместные проекты города и банка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в сферах тепло- и водоснабжения столицы, а также участие Бишкека в программе ЕБРР «Зеленые города».

Участники встречи договорились о поддержке ключевых инициатив столицы, включая реализацию генерального плана развития Бишкека до 2050 года, проекты в сферах строительства экотехнологического завода, а также мероприятия по озеленению и улучшению качества воздуха.

В 2025 году в городе высажено 19 тысяч деревьев, а в 2026-м планируется посадка порядка 50 тысяч саженцев.

Градоначальник подчеркнул, что Бишкек ценит сопровождение ЕБРР на всех этапах проектов и рассчитывает на продолжение сотрудничества в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359966/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
В столице КР часть сельхозземель отдадут под застройку
Генплан Бишкека не предполагает сноса домов — Каныбек Жакыпов
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
В Минстрое обсудили генплан Бишкека
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР
Генплан-2050. Из-за продления улицы более 100 человек могут лишиться домов
Станет ли улица Московская пешеходной. Ответ мэрии Бишкека
Изъятие домов неизбежно: мэрия объяснила планы по улице Барпы Алыкулова
В Октябрьском районе Бишкека построят 13 школ и 17 детсадов
Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
30 января, пятница
15:06
Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
14:59
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
14:52
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
14:45
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
14:39
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ