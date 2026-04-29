Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года

До конца этого года в Оше завершат разработку и примут новый генеральный план города. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу.
По его словам, после успешного утверждения генплана Бишкека приоритетом стала южная столица. Все основные работы по корректировке и обновлению главного градостроительного документа Оша должны быть закончены в установленный срок — до конца года.
Стоит отметить, что действующий Генеральный план Оша принят еще в 2016-м.
Ранее стало известно, что к разработке стратегического документа привлекут международных экспертов. Мэрия Оша обсудила с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) возможность технической и аналитической поддержки.