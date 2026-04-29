Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года

До конца этого года в Оше завершат разработку и примут новый генеральный план города. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу.

Читайте по теме Бишкек получил Генплан развития до 2050 года

По его словам, после успешного утверждения генплана Бишкека приоритетом стала южная столица. Все основные работы по корректировке и обновлению главного градостроительного документа Оша должны быть закончены в установленный срок — до конца года.

Стоит отметить, что действующий Генеральный план Оша принят еще в 2016-м.

Ранее стало известно, что к разработке стратегического документа привлекут международных экспертов. Мэрия Оша обсудила с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) возможность технической и аналитической поддержки.