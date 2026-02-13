«Город должен быть ориентирован на человека». Архитекторы обсудили Генплан-2050

В Бишкеке прошло урбан-мероприятие «Шааркана» под названием «Генплан: как номадическое мышление формирует живой город». В обсуждении приняли участие экс-главный архитектор столицы Марат Жороев, архитектор-урбанист, член Союза архитекторов Нурислам Мырзаканов, доцент антропологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Насретдинов и основатель площадки «Шааркана» Атай Самыйбек уулу.

На протяжении более полугода в городе продолжаются дискуссии вокруг главного градостроительного документа. Однако, как отметили участники встречи, у горожан по-прежнему остается немало вопросов.

«Саманный пояс» и уплотнение центра

По словам архитектора Марата Жороева, Бишкек по-прежнему развивается неравномерно.

«Кыргызы — древние кочевники, но сегодня мы осели в столице, и нам нужно сделать ее комфортной для жизни. Город по-прежнему окутан саманным поясом — он был и в старом Генплане, и в новом. По сути, мало что изменилось: все сосредоточено в центре, а окраины разрознены и имеют низкую плотность населения, но пробки там все равно есть», — отметил он.

Марат Жороев раскритиковал новый Генплан, заявив, что документ, по его мнению, ориентирован, прежде всего, на строительство многоэтажных домов, а не на создание комфортной среды для людей.

Он также напомнил, что южная часть столицы ранее рассматривалась как зеленая рекреационная зона, однако сегодня активно застраивается. «Дома размещают как тетрис. В будущем это может превратиться в гетто-район», — считает архитектор.

«Только в Бишкеке можно убрать троллейбусы из-за проводов и вернуться к трамваям, у которых основной частью являются провода», — подчеркивает Марат Жороев.

Генплан или мастер-план?

Основатель «Шаарканы» Атай Самыйбек уулу отметил, что во время общественных обсуждений жители в основном поднимали вопросы, касающиеся личных домов и участков, а не стратегического развития города в целом.

Эксперты сошлись во мнении, что формат Генплана как жесткого документа долгосрочного планирования постепенно устаревает. Более современным инструментом считается мастер-план — гибкий документ стратегического пространственного развития, который легче адаптировать к изменениям.

Доцент антропологии в Американском университете в Центральной Азии Эмиль Насретдинов выразил мнение, что устарели как сам Генплан, так и методики мастер-планирования.

«Мы не можем планировать город на 25 лет вперед в жесткой, фиксированной форме. Возможно, стоит вообще отказаться от традиционной методики работы с Генпланом и искать собственный подход», — считает он.

Автомобильно-центричный город и «индекс счастья»

Автомобильно-центричный город делает людей несчастными. Нурислам Мырзаканов

Архитектор-урбанист Нурислам Мырзаканов подчеркнул, что плотность и характер застройки напрямую влияют на качество жизни горожан.

«Бишкек сегодня крутится вокруг машин. От проектировщиков требуют парковочные места, а это усиливает стресс и снижает физическую активность», — отметил он.

По его словам, город становится неудобным для пешеходов, тогда как именно возможность передвигаться пешком делает среду более комфортной. В качестве примера он привел Стамбул, где центр города насыщен общественными пространствами и достопримечательностями, доступными для прогулок.

Участники встречи сошлись во мнении, что Бишкеку необходим более гибкий, человекоориентированный подход к планированию, при котором в приоритете будут не квадратные метры застройки, а качество городской среды и благополучие жителей.