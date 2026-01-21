Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

23 января в Бишкеке открывается выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология», состоящая из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Об этом сообщает Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

По его данным, выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости.

Фото КНМИИ

«Разделив работы на пять разных тем, мы смотрим, как художники Кыргызстана подходили к жанру пейзажа в разное время и в разном контексте. Для этого разговора к живописи и графике из фондов музея на выставке присоединяются и другие современные художники», — говорится в сообщении.

Помимо живописи и графики на выставке будут представлены фото- и видеоработы, где фокус повествования смещается уже на последствия урбанизации и индустриализации, а точнее, на ущерб, который нанесен окружающей среде.