23:13
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

23 января в Бишкеке открывается выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология», состоящая из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Об этом сообщает Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

По его данным, выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости.

КНМИИ
Фото КНМИИ

«Разделив работы на пять разных тем, мы смотрим, как художники Кыргызстана подходили к жанру пейзажа в разное время и в разном контексте. Для этого разговора к живописи и графике из фондов музея на выставке присоединяются и другие современные художники», — говорится в сообщении.

Помимо живописи и графики на выставке будут представлены фото- и видеоработы, где фокус повествования смещается уже на последствия урбанизации и индустриализации, а точнее, на ущерб, который нанесен окружающей среде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358794/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и детские мастер-классы
В Бишкеке открывается выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и опера для детей
В музее ИЗО пройдет выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
Афиша Бишкека на выходные: сказки, мастер-класс и цирковое шоу
Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», детские шоу и кинопремьеры
Искусство за решеткой. Как в Бишкеке прошла первая выставка картин осужденных
Выставка творчества осужденных пройдет в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: новогодние представления, выставка кукол и «Щелкунчик»
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
23:12
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина Делегатов Международной федерации хоккея наградили Поче...
22:45
В строящейся на Иссык-Куле школе обрушилась кровля. Комментарий Минстроя
22:27
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
22:24
Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»
22:03
Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане