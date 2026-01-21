Книгу о памирских кыргызах презентовали в Бишкеке

В Бишкеке состоялась презентация книги журналистки и документалистки Жаныл Жусупжан «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ», посвященной жизни, культуре и истории этнических кыргызов района Сары-Кол в Памирском регионе Таджикистана.

Книга представляет собой сборник статей и интервью, основанных на многолетних поездках автора в Мургабский район. В них рассказывается о повседневной жизни кыргызов района Сары-Кол, их традициях, языке и сохранении культурной идентичности в условиях высокогорного Памира.

Сары-Кол — историко-географическая область Восточного Памира, охватывающая территорию современного Мургабского района Таджикистана.

Мероприятие собрало много гостей. В презентации участвовали представители кыргызских общин из Китая, Таджикистана и Афганистана. На встрече присутствовал заместитель министра культуры Марат Тагаев, который сообщил, что ведомство готово профинансировать фильм о кыргызах Памира, если Жаныл Жусупжан станет автором проекта.

Автор книги рассказала о работе над изданием и объяснила происхождение названия «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ». По ее словам, добраться до кыргызов района Сары-Кол можно разными способами — на яках (топоз) и автомобиле УАЗ, а слово «Биз» символизирует самих людей и живую связь между дорогой, пространством и сообществом.

Книга «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ» издана при поддержке общественного фонда «Чагалдак Продакшн».

Гостям представили фотовыставку, отражающую жизнь кыргызов района Сары-Кол и коллекцию вышивки «Памир элестери» («Образы Памира») мастера Саидрахмана Шарипова.