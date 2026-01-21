17:30
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Книгу о памирских кыргызах презентовали в Бишкеке

В Бишкеке состоялась презентация книги журналистки и документалистки Жаныл Жусупжан «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ», посвященной жизни, культуре и истории этнических кыргызов района Сары-Кол в Памирском регионе Таджикистана.

Книга представляет собой сборник статей и интервью, основанных на многолетних поездках автора в Мургабский район. В них рассказывается о повседневной жизни кыргызов района Сары-Кол, их традициях, языке и сохранении культурной идентичности в условиях высокогорного Памира.

  • Сары-Кол — историко-географическая область Восточного Памира, охватывающая территорию современного Мургабского района Таджикистана.

Мероприятие собрало много гостей. В презентации участвовали представители кыргызских общин из Китая, Таджикистана и Афганистана. На встрече присутствовал заместитель министра культуры Марат Тагаев, который сообщил, что ведомство готово профинансировать фильм о кыргызах Памира, если Жаныл Жусупжан станет автором проекта.

Автор книги рассказала о работе над изданием и объяснила происхождение названия «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ». По ее словам, добраться до кыргызов района Сары-Кол можно разными способами — на яках (топоз) и автомобиле УАЗ, а слово «Биз» символизирует самих людей и живую связь между дорогой, пространством и сообществом.

Книга «ТОПОЗ, УАЗ & БИЗ» издана при поддержке общественного фонда «Чагалдак Продакшн».

На встрече выступили акыны-сказители Мухаммед Султанов и Султанбек Акматбек.

Гостям представили фотовыставку, отражающую жизнь кыргызов района Сары-Кол и коллекцию вышивки «Памир элестери» («Образы Памира») мастера Саидрахмана Шарипова.

  • Жаныл Жусупжан — журналистка и документалистка. Автор материалов и документальных проектов, посвященных жизни кыргызов за пределами Кыргызстана. Много лет исследует темы памяти, идентичности, культуры и повседневной жизни кыргызских сообществ в разных странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358758/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошла презентация семитомника «Эшенаалы Арабаев»
В КР создадут фонд для регулярной поддержки этнических кыргызов из Афганистана
В Оше презентовали книгу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о его отце
В КР вышла первая академическая монография по японскому языку на кыргызском
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире
Единый благотворительный фонд для памирских кыргызов и кайрылманов создадут в КР
В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке
Для детей памирских кыргызов построят школу за 250 миллионов сомов
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Известный историк Виктор Козодой издал книгу «Цивилизация сибирских кыргызов»
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
17:25
ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, выявлено завышение ставок ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, вы...
17:24
Милиция не приехала на сообщение о выстреле в доме. Комментарий УВД города Ош
17:21
Кыргызстан готовит юбилейный международный форум на Иссык-Куле
17:08
Книгу о памирских кыргызах презентовали в Бишкеке
17:03
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР