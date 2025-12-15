12:31
В Бишкеке прошла презентация семитомника «Эшенаалы Арабаев»

В Молодежном театре имени Бакен Кыдыкеевой 12 декабря прошла презентация семитомника «Эшенаалы Арабаев».

Как рассказала 24.kg историк, профессор Миргуль Эсенгулова, семитомник подготовлен центром «Развитие государственного языка и арабаеведение» («Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана Арабаев таануу») в рамках 80-летия Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева.

Авторами и составителями были член-корреспондент Академии наук КР Толобек Абдырахманов, доктор педагогических наук Айнура Акунова, профессор Миргуль Эсенгулова, кандидат исторических наук Аида Кубатова и кандитат исторических наук Жумагул Байдилдеев.

Презентация семитомника началась с показа спектакля «Арабаев — Жети күн». Постановка режиссера Назыма Мендебаирова по сценарию драматурга Нуркыз Рыскуловой.

«Драма рассказывает о жизни и судьбе просветителя, политического и общественного деятеля Ишеналы Арабаева, начиная с того дня, как он начинает учиться у местного муллы в селе Кочкор, затем в медресе в Караколе у своего первого учителя Заира Таирова; о его путешествиях по миру (Оренбург, Константинополь, Мекка, Медина, Уфа) в поисках знаний; о его поступлении в медресе «Галия» (Уфа).

В медресе «Галия» Ишеналы Арабаев, будучи студентом, публикует поэму Молдо Кылыча «Залзала» (1911) и выпускает со своим казахским другом (шакиртом) Хафизом Сарсекеевым знаменитый букварь «Алифба Төтө окуу» (1911). В этом медресе учились представители разных национальностей, которые в последующем стали известными писателями, поэтами, историками (Сабир Габдельманов, Абдулла Кодири, Магжан Жумабаев, Миржакып Дулатов, Осмоналы Сыдыков, Бекмухамед Серкебаев). Свободная атмосфера, доброжелательная среда, уважение учителей к студентам значительно повлияли на последующую просветительскую философию Ишеналы Арабаева», — отметила Миргуль Эсенгулова.

Спектакль показывает все вехи жизни просветителя — от открытия школы «Курмания» до Октябрьской революции, роли в создании Кара-Киргизской автономной республики, репрессий и его смерти.

«Спектакль и книги про судьбу уникального Человека с большой буквы. Если казахи гордятся своим Ибраем Алтынсариным, грузины — Шотой Руставели, то мы должны гордиться Ишеналы Арабаевым. Он заслуживает таких почестей, очень долго мы не говорили об этом вслух, настало время», — считает Миргуль Эсенгулова.

На презентации присутствовали родственники самого Ишеналы Арабаева, его внучка Нурипа эже.
