13:14
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

В Венгрии издана книга Султана Раева «Топон» («Потоп»)

В Будапеште на венгерском языке вышла книга народного писателя Кыргызстана Султана Раева под названием «Топон» («Потоп»).

В книгу вошли роман «Топон», повести «Мальчик, поймавший солнце» и «Кашаба».

В 2023 году в Венгрии уже был издан роман «Жанжаза». Он вызвал большой резонанс среди венгерских читателей. До этого из произведений кыргызских писателей в этой стране выходили лишь несколько работ Чингиза Айтматова.

«Венгрия — родина знаменитого поэта Шандора Петефи, лауреата Нобелевской премии прошлого года Ласло Краснахоркаи, а также композитора Ференца Листа. Я бы сказал, что выход моего произведения на венгерском языке в Венгрии — стране литературы и искусства — является большой честью не только для меня лично, но и для всей кыргызской национальной литературы», — отметил сам Султан Раев.

Роман «Жанжаза» (2023) и сборник «Топон» были переведены известным венгерским переводчиком Жожефом Горетитю. Презентационный вечер сборника «Топон» прошел на очень высоком уровне в Центре венгерской культуры и духовности. В мероприятии приняли участие венгерские литературоведы, представители общественности, студенты и любители литературы.

Отметил, что сборник «Потоп» был издан в Москве в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360535/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
КР укрепляет сотрудничество с Венгрией в рамках программы студенческих стипендий
Житель Токмока написал книгу о Садыре Жапарове, но не может добиться аудиенции
Венгрия заинтересована в опыте КР по внедрению цифровых технологий на выборах
Закон о культуре хотят переписать: упор на книги, творчество и мировые проекты
Книгу о памирских кыргызах презентовали в Бишкеке
Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе
Кыргызстан и Венгрия подвели итоги стратегического партнерства за 2025 год
В Бишкеке прошла презентация семитомника «Эшенаалы Арабаев»
История одной встречи. Султан Раев о Чингизе Айтматове
Кыргызстанцы смогут поступить в вузы Венгрии
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
4 февраля, среда
13:01
Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка бо...
13:00
В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
12:55
В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех
12:53
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
12:48
ОПЕК выделит $20 миллионов на обеспечение кыргызстанцев чистой питьевой водой