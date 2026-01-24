19:45
Житель Токмока написал книгу о Садыре Жапарове, но не может добиться аудиенции

Житель Токмока Нурлан Ынкыбаев обратился с открытым обращением к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой предоставить возможность лично передать им книгу собственного авторства.

По словам Нурлана Ынкыбаева, книга написана с патриотическим посылом и отражает его видение развития и процветания страны. Автор отметил, что на протяжении двух лет пытался передать свое произведение через депутатов, помощников и другие официальные каналы, однако безуспешно.

В связи с этим он обратился напрямую к руководству республики, выразив надежду на личную встречу либо официальный прием для передачи книги.

Житель Токмока написал книгу о Садыре Жапарове, но не может добиться аудиенции
