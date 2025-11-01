14:28
В КР вышла первая академическая монография по японскому языку на кыргызском

В Кыргызстане опубликована первая академическая монография, посвященная преподаванию японского языка на кыргызском языке. Издание стало результатом международного исследовательского проекта, реализованного Государственным университетом Хиросимы (Япония) совместно с Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына.

Как сообщили в КНУ, книга стала первым академическим трудом такого рода в стране.

Автором и руководителем проекта выступил доцент Государственного университета Хиросимы, доктор педагогических наук Юто Сайдзе. Соавторы — Майрам Жолбулакова, старший преподаватель факультета международных отношений и востоковедения КНУ, и Асель Джунушалиева, старший преподаватель БГУ .

Монография обобщает результаты многолетнего сотрудничества исследователей Кыргызстана и Японии, охватывает вопросы подготовки специалистов-японоведов, разработки учебных программ и педагогического дизайна, а также включает анализ образовательного дискурса.

Публикация книги приурочена к 100-летию Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и отмечает новый этап в развитии японского языкознания и межкультурных исследований в Кыргызстане.
