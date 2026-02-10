В Москве презентовали книгу о президенте Садыре Жапарове

6 февраля 2026 года в Москве в посольстве организована торжественная презентация книги «Президент Садыр Жапаров. Созидатель нового Кыргызстана», выпущенная московским издательством «Эксмо». Автором является видный политический и общественный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Жумагул Сааданбеков. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в мероприятии приняли участие сотрудники государственных органов Кыргызской Республики в Российской Федерации, сотрудники Евразийской экономической комиссии и Исполкома СНГ, руководители и активисты кыргызских диаспоральных организаций.

Открывая мероприятие, Кубанычбек Боконтаев отметил, что книга раскрывает политический портрет президента КР Садыра Жапарова и правдиво описывает историю о том, как один человек – истинный лидер, наделенный глубокой мудростью, твердой волей и принимающий колоссальный масштаб возложенной на него ответственности, может изменить парадигму развития целого государства, направив ее в русло качественных преобразований и прогрессивных реформ.

В этом контексте посол Боконтаев также кратко информировал о всех достижениях и позитивных изменениях, которые произошли в общественно-политической, социально-экономической и внешнеполитической сферах Кыргызской Республики за годы умелого и эффективного руководства главы государства.

Участники презентации в своих выступлениях также с глубоким удовлетворением отметили неустанную работу руководства Кыргызской Республики во главе с президентом, направленную на укрепление политических, экономических позиций Кыргызстана, достижение стабильности и безопасности в стране, повышение благосостояния ее населения и особо отметили актуальность и своевременность издания книги о лидере Кыргызстана в контексте ее исторической значимости.