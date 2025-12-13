13:53
Власть

В КР создадут фонд для регулярной поддержки этнических кыргызов из Афганистана

Фото из интернета. Кабмин внес изменения в программу поддержки этнических кыргызов из Афганистана

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым утверждена программа поддержки этнических кыргызов и кайрылманов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, на 2026-2029 годы.

Согласно документу, программа дополнена новыми мерами, направленными на оказание гуманитарной помощи. В частности, предусмотрено содействие в работе благотворительного фонда, который будет заниматься системной поддержкой этнических кыргызов и населения Афганистана. Реализация данной меры запланирована на четвертый квартал следующего года.

Также в программу включен пункт о создании одного благотворительного фонда для организации регулярной гуманитарной помощи. В качестве показателей эффективности определены количество созданных фондов и объем доставленной гуманитарной помощи, который будет учитываться в тоннах по фактическим данным.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
