17:26
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире

Кыргызстан оказал помощь местным жителям провинции Бадахшан и этническим кыргызам Афганистана, куда вошли медицинские и ветеринарные препараты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Замминистра Дарманкул уулу Бакыт встретился с заместителем губернатора провинции Бадахшан и обсудил условия проживания этнических кыргызов и планы властей по решению их социально-экономических и инфраструктурных проблем.

По данным пресс-службы Минтруда, в рамках экспедиции группа врачей из числа кардиологов, стоматологов и акушера-гинеколога оказала медицинскую помощь и осмотрела 765 человек, из которых 187 женщин и 207 детей. Проведено обучение местного населения своевременному выявлению инфекционных и других заболеваний, правильному применению ветеринарных лекарств для крупного и мелкого рогатого скота.

Специалисты ветеринарной службы осмотрели домашний скот, проконсультировали и провели тренинг по прививкам животных. Осмотрены 10 верблюдов, 40 лошадей, 367 яков, 840 баранов и коз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346990/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Приграничный конфликт произошел между Афганистаном и Пакистаном
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
В Афганистане частично восстановили доступ к интернету после недовольства людей
«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане: просто поломался
Помощь Афганистану. Кабмин распорядился выделить продукты питания из матрезервов
Легализация авто: все территориальные отделы 30 сентября работают до полуночи
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
Садыр Жапаров: Государство уделяет особое внимание развитию дорожной отрасли
Президент Кыргызстана открыл дорогу Тюп — Кеген в Иссык-Кульской области
Единый благотворительный фонд для памирских кыргызов и кайрылманов создадут в КР
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
17:21
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
17:20
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
17:15
Этногородок хотят построить у озера Кель-Суу: архитекторы показали эскизы
17:13
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард
16:52
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире