Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире

Кыргызстан оказал помощь местным жителям провинции Бадахшан и этническим кыргызам Афганистана, куда вошли медицинские и ветеринарные препараты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Замминистра Дарманкул уулу Бакыт встретился с заместителем губернатора провинции Бадахшан и обсудил условия проживания этнических кыргызов и планы властей по решению их социально-экономических и инфраструктурных проблем.

данным пресс-службы Минтруда, в рамках экспедиции группа врачей из числа кардиологов, стоматологов и акушера-гинеколога оказала медицинскую помощь и осмотрела 765 человек, из которых 187 женщин и 207 детей. Проведено обучение местного населения своевременному выявлению инфекционных и других заболеваний, правильному применению ветеринарных лекарств для крупного и мелкого рогатого скота.

Специалисты ветеринарной службы осмотрели домашний скот, проконсультировали и провели тренинг по прививкам животных. Осмотрены 10 верблюдов, 40 лошадей, 367 яков, 840 баранов и коз.