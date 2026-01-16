15:09
На выдворение мигрантов из России в 2025 году потратил 830 миллионов рублей

Фото ТАСС. Расходы на депортацию мигрантов из России заметно выросли

За 11 месяцев 2025 года российские регионы направили 828,5 миллиона рублей на покупку билетов для административного выдворения иностранных граждан. Согласно данным «Тендерплана», сумма выросла почти на 30 процентов по сравнению с 2024-м. Этот объем трат сопоставим с дефицитом бюджета Ингушетии на 2026 год, пишет издание «Ведомости».

По данным газеты, основные причины роста затрат:

  • усиление контроля за нелегальной миграцией;

  • подорожание авиаперевозок по странам СНГ в среднем на 2,7 процента;

  • переход на комплексные «пакеты услуг» (билеты вместе с сопровождением и медобеспечением).

Лидером по затратам стал Центральный федеральный округ России — почти 343 миллиона рублей (рост на 30,5 процента). Северо-Западный округ увеличил расходы почти вдвое — до 206,8 миллиона рублей. Уральский округ показал рекордный скачок — затраты выросли в 20 раз (с 537,6 тысячи до 11 миллиона рублей).

С февраля 2025 года полномочия по выдворению перешли от судов к территориальным органам МВД. Это ускорило процедуру: теперь решение может вынести руководитель подразделения МВД на следующий день после составления протокола.

По данным ФССП, за 11 месяцев 2025 года принудительно выдворили 54 тысячи 400 человек. МВД напоминает: если иностранец не возместил государству расходы за отправку домой, въезд в Россию для него закроют до полной выплаты долга.
