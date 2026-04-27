ОРТ пройдет в мае. В тестировании участвуют около 65 тысяч выпускников

В Кыргызстане Общереспубликанское тестирование (ОРТ) в 2026 году пройдет с 16 по 23 мая. Об этом сообщили в Министерстве науке.

По данным ведомства, на участие в тестировании зарегистрировались 64 тысяч 83 выпускников 11-х классов.

ОРТ является обязательным этапом для поступления в высшие учебные заведения страны.

Тестирование проводится ежегодно и включает основной и предметные тесты, результаты которых учитываются при зачислении абитуриентов.

В министерстве отметили, что подготовка к проведению тестирования идет в плановом режиме.