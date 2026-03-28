Напоминаем! На следующей неделе завершится регистрация на ОРТ

Второго апреля в Кыргызстане завершается регистрация на Общереспубликанское тестирование.

Запись, напомним, началась еще в феврале. Предварительное количество зарегистрированных организаторы теста не уточняют.

В 2025-м в ОРТ приняли участие около 57,5 тысячи абитуриентов.

С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. Исключение — некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и отдельные специальности физической культуры и спорта.

С 2026-го прием в образовательные организации среднего профессионального образования на базе основного или среднего общего образования также может осуществляться по результатам ОРТ.