Общество

В приложении для подготовки к ОРТ зарегистрировались более 61 тысячи учеников

Количество учащихся, зарегистрировавшихся в бесплатном мобильном приложении «Булак», предназначенном для подготовки к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) для выпускников школ, превысило 61 тысячу.

По данным Министерства просвещения, в приложении содержится более 12,5 тысячи тестовых вопросов. Общее количество пройденных тестов достигло 377 тысяч. За последнюю неделю активными пользователями были более 50,6 тысячи человек.

Мобильное приложение «Булак» — бесплатный тренажер для подготовки к ОРТ. Оно предоставляет равные возможности всем учащимся, в том числе тем, кто проживает в регионах без доступа к платным подготовительным курсам.

ОРТ состоится в мае. 
