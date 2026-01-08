15:21
Общество

Скончался известный казахстанский актер Мурат Бисембин

Фото из интернета. Мурат Бисембин

В возрасте 53 лет ушел из жизни известный казахстанский актер Мурат Бисембин. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В конце декабря 2025 года артист перенес инсульт. О его смерти сообщила в социальных сетях дочь актера.

Мурат Бисембин был широко известен зрителям по ролям в казахстанских фильмах и сериалах. Его актерская карьера охватывала более двадцати проектов в кино и на телевидении.

Наибольшую популярность актеру принесла роль криминального авторитета Руслана в фильме «Рэкетир». Также он снимался в картинах «Брат или Брак», «Сказ о розовом зайце» и «Томирис».

Коллеги и поклонники вспоминают Мурата Бисембина как харизматичного актера и яркую фигуру казахстанского кинематографа.
