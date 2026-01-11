Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю

В Кыргызстане завершаются длинные новогодние каникулы. За это время в республике успели отметить сразу два праздника - Новый год и Рождество Христово. Надеемся, что за это время вы успели хорошо отдохнуть. А мы пока вам напомним, что происходило в течение второй недели января.

В Кыргызстане внедряют новые меры финансового контроля. С 14 января 2026 года обменные бюро получили право требовать документы и проверять происхождение средств клиентов, в том числе у иностранцев, при проведении крупных или подозрительных операций. Решение Нацбанка КР направлено на борьбу с отмыванием доходов и обязывает пункты обмена хранить данные о транзакциях 5 лет.

Пока страна замерла на новогодних каникулах группа высокопоставленных чиновников совершила малое паломничество (умру) в Саудовскую Аравию. В Мекке заметили главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, который выполнял обряды вместе с управляющим делами президента Каныбеком Туманбаевым и экс-муфтием Максатбеком ажы Токтомушевым.

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, также находящийся в числе паломников, поделился размышлениями о религии. Он отметил, что истинная вера является внутренним путем человека к милосердию и ответственности, а не поводом для публичности или споров.

Тем временем президент Садыр Жапаров в очередной раз обосновал переход на 12-летнее школьное обучение мировой необходимостью. По его словам, дефицит учебных мест вызван демографическим ростом на 500 тысяч человек за 10 лет, а новая система позволит к 2029 году интегрировать выпускников в глобальный рынок труда без потери года на подготовку.

С 21 января 2026 года граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в США категории B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч. Это следует из документа, опубликованного на сайте Государственного департамента США. Уточняется, что залог оплачивается исключительно через систему Министерства финансов США. При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы. Решение объясняют частыми нарушениями сроков пребывания по визам B-1/B-2.

В столице по адресу: улица Раззакова, 24 на пересечении с улицей Чокморова снесли очередное историческое здание . В начале января активисты зафиксировали подготовительные работы, после чего информацию о демонтаже подтвердил градозащитник Искандер Бурканов. По его данным, здание исключили из реестра памятников архитектуры еще в 2018 году. Процедура прошла «по закону»: жители дома самостоятельно обратились в мэрию с просьбой признать объект аварийным. Выводом дома из списка памятников несколько лет занимался один из владельцев. Позже он выкупил все квартиры и стал единоличным собственником участка.

После этого заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил: «Считаю, что мы должны инициировать пересмотр нашего безвизового режима для граждан США после объявленных вчера Госдепом новых визовых требований». По его словам, визовая политика — это вопрос паритетности и взаимоуважения. «Если для наших граждан вводятся такие высокие барьеры, мы не можем делать вид, что ничего не произошло», — подчеркнул чиновник.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

«Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей Фото из интернета. Впервые гипотезу описали в книге The overspend American («Перерасходованный американец»), изданной в 1998 году Некоторые чиновники в Кыргызстане любят приводить один пример, когда речь заходит о трудном экономическом положении страны: если все так плохо, почему тогда в Бишкеке пробки, а в кафе и тойкана нет свободных мест? Возможно, ответ на это есть у американской ученой Джульет Шор и гипотезы под названием «эффект помады». ПОДРОБНЕЕ

Пробки, стройки и скандалы: чем запомнился Бишкек в 2025 году В прошлом году рекордный ремонт дорог и масштабные стройки в Бишкеке сопровождались пробками, сносом заборов и построек, вырубкой деревьев и громкими скандалами. Город менялся, затрагивая повседневную жизнь тысяч жителей. Вспоминаем ключевые события 2025-го, произошедшие в столице: ПОДРОБНЕЕ

Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык Фото 24.kg. Виктория Кринвальд Виктория Кринвальд — немка по национальности, 17 лет живет в Кыргызстане и преподает кыргызский язык по личной методике. Сейчас она учится на факультете кыргызской филологии и продолжает работать над собственной программой. Виктория рассказала 24.kg, что поможет быстрее овладеть госязыком. ПОДРОБНЕЕ

По следу надежды: как собаки-спасатели ищут людей в Кыргызстане В Кыргызстане поиски пропавших людей часто начинаются слишком поздно, когда след уже не взять. Но там, где бессильна техника и человеческие глаза, на помощь приходят собаки кинологического центра «Спасатель». В интервью 24.kg волонтеры рассказали о легендарном Бархане, миссии в охваченной землетрясением Турции, поиске детей и о том, почему в стране, где добровольцы спасают жизни, им до сих пор приходится добираться до места вызова на такси. ПОДРОБНЕЕ

Голос, соединяющий эпохи. Бактыбек Ыбыкеев — кыргызский маэстро русского романса Фото 24.kg. Певец Бактыбек Ыбыкеев Народный артист Кыргызской Республики, оперный певец Бактыбек Ыбыкеев, несмотря на внушительный сценический стаж и талант, говорит о себе скромно и сдержанно. Но, как только речь заходит о русских романсах, произведениях военных лет, его душа раскрывается, в глазах загорается огонек. И артист начинает не просто рассказывать — он согревает нашу беседу песнями, наглядно демонстрируя любовь к профессии. ПОДРОБНЕЕ

Праздничное послевкусие. Как вернуться в строй после Нового года? Долгожданный новогодний отпуск постепенно подходит к концу, и многих пугает мысль, что скоро наступит первый рабочий день. Прощаться с весельем и снова окунаться в монотонную работу для многих является огромным стрессом, но правда ли это так сложно? Или есть секреты, чтобы вернуться к работе отдохнувшим и полным энергии, как и должно быть после хороших праздников? 24.kg обратились к кардиологу Самаре Сулаймановой за советами, как все-таки вернуться к активному ритму жизни без лишних усилий и вреда для организма. ПОДРОБНЕЕ

Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Фото 24.kg. Вид на пик Зеленковой с перевала Чичар В Кыргызстане набирает популярность пеший туризм. Благо, у нас есть куда сходить. Одно из главных направлений пешего туризма — походы на горные вершины. Для этого необязательно быть профессиональным или опытным альпинистом. Достаточно иметь удобную обувь, палки для трекинга и огромное желание покорить вершину. Редакция 24.kg подобрала топ-5 пиков вблизи Бишкека, на которые можно сходить самостоятельно без особого снаряжения и специальной подготовки. ПОДРОБНЕЕ

Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников В Кыргызстане набирает силу очередной горнолыжный сезон. Базы страны постепенно открываются, а любители активного отдыха на природе готовят лыжи и сноуборды. Если этот горнолыжный сезон — первый для вас, то внимательно читайте наш материал. Лыжники со стажем и инструкторы рассказали 24.kg, какие правила надо соблюдать, чтобы полюбить лыжи. ПОДРОБНЕЕ

Политики, военные, деятели культуры. Кого Кыргызстан потерял в 2025 году Фото 24.kg. Ежегодно мы вспоминаем тех, кто ушел от нас навсегда Так уж сложилась жизнь, что ежегодно мир покидают всеми любимые деятели искусства, науки, спорта, политики и военные. К сожалению, Кыргызстан не стал искючением. Редакция 24.kg предлагает вспомнить, кого мы потеряли в 2025 году. ПОДРОБНЕЕ

Они ушли навсегда. Кого мир потерял в 2025 году В минувшем 2025 году наш мир покинули выдающиеся личности. Те, кто оставил след в мировой истории. Это известные артисты, политики, космонавты, телеведущие и другие профессионалы в своей сфере. О них писали журналисты, их вклад был неоценим. Давайте вспомним эти имена. ПОДРОБНЕЕ

Пост, кутья и колядки: как православные Кыргызстана встретят Рождество 7 января Фото из интернета. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают Спасителем человечества 7 января православные Кыргызстана отметили великий праздник — Рождество Христово. Этот день, являющийся официальным выходным в республике, символизирует окончание 40-дневного Рождественского поста и завершение январских каникул. ПОДРОБНЕЕ

Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее В дни перед Рождеством можно устроить интересное развлечение — погадать на суженого или на будущее. Лучшим временем для этого считаются Святки — период, который длится от Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января). Эти две недели считаются у православных христиан священными для загадывания желаний и проведения гаданий. ПОДРОБНЕЕ

Озеро Кель-Суу и ноябрьский Бишкек. Фото и видео читателей Фото Манапкызы Айнуры. Озеро Кель-Суу 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Немного прогуляемся по ноябрьскому Бишкеку, посетим озера Кош-Кара и Кель-Суу и завершим нашу небольшую экскурсию на юге республики. ПОДРОБНЕЕ