Общество

В РФ мигрантам с долгами могут не продлить трудовой патент: новая инициатива

В России мигрантам с долгами могут не продлить трудовой патент. Законопроект, предусматривающий отказ в выдаче или продлении такого документа иностранцам, не исполняющим решения судов, в том числе по долговым обязательствам, депутаты внесут после новогодних праздников. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Необходимо предусмотреть механизм, при котором, если мигрант является злостным неплательщиком — есть решение суда, а у него долг, который он не платит, — это тоже должно быть основанием для отказа в выдаче патента. В правительство этот законопроект направлен, он будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию», — сказал он.

По словам главы комитета, инициатива послужит стимулом для погашения долгов.

Ранее Ярослав Нилов сообщал, что в предлагаемых поправках поводом для аннулирования трудового патента будет любое злостное неисполнение решения российского суда.
