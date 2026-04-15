С ОсОО «Технодом Оператор» взыскали налоговую задолженность в 3 миллиона сомов

В производстве подразделения Службы судебных исполнителей Октябрьского района Бишкека находилось исполнительное производство о взыскании с ОсОО «Технодом Оператор» налоговой задолженности в пользу УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Северному региону. Об этом сообщает Служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре.

По ее данным, сумма задолженности составляла 3 миллиона 53 тысячи сомов, также подлежала взысканию государственная пошлина в размере 4 тысяч 236 сомов.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность взыскана в полном объеме.