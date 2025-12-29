После критики Ташиева. Глава Минтранса КР объявил выговор ряду руководителей

Под председательством министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева 29 декабря 2025 года состоялось очередное аппаратное совещание.

На заседании были обсуждены актуальные вопросы отрасли. В связи с ходом строительства автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол были объявлены выговоры первому заместителю министра транспорта и коммуникаций С.Т.О., директору Департамента дорожного хозяйства А.К.К., директору государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект»» А.Т.Н., а также заместителю директора данного предприятия О.К.К..

Глава ведомства подчеркнул, что строительство указанной автодороги находится на личном контроле заместителя председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева, и поручил ускорить темпы выполняемых работ, уделить особое внимание качеству и завершить объект в установленные сроки.

Кроме того, министр Сыргабаев акцентировал внимание на вопросах содержания автомобильных дорог в зимний период и контроля за их состоянием, потребовав от руководителей, неспособных выполнять свои обязанности на должном уровне, подать заявления об освобождении от занимаемых должностей.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг критике ремонт дороги протяженностью 141 километр, который начался в 2021 году и до сих пор не завершен. Ответственным руководителям и подрядчикам вынесено строгое предупреждение. Также глава госкомитета поручил арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки ремонта участка трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол.