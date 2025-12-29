12:42
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

После критики Ташиева. Глава Минтранса КР объявил выговор ряду руководителей

Под председательством министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева 29 декабря 2025 года состоялось очередное аппаратное совещание.

На заседании были обсуждены актуальные вопросы отрасли. В связи с ходом строительства автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол были объявлены выговоры первому заместителю министра транспорта и коммуникаций С.Т.О., директору Департамента дорожного хозяйства А.К.К., директору государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект»» А.Т.Н., а также заместителю директора данного предприятия О.К.К..

Глава ведомства подчеркнул, что строительство указанной автодороги находится на личном контроле заместителя председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева, и поручил ускорить темпы выполняемых работ, уделить особое внимание качеству и завершить объект в установленные сроки.

Кроме того, министр Сыргабаев акцентировал внимание на вопросах содержания автомобильных дорог в зимний период и контроля за их состоянием, потребовав от руководителей, неспособных выполнять свои обязанности на должном уровне, подать заявления об освобождении от занимаемых должностей.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг критике ремонт дороги протяженностью 141 километр, который начался в 2021 году и до сих пор не завершен. Ответственным руководителям и подрядчикам вынесено строгое предупреждение. Также глава госкомитета поручил арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки ремонта участка трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356443/
просмотров: 911
Версия для печати
Материалы по теме
Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей
Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты
В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог
В Балыкчи строительство лаборатории по карантину растений обойдется в $350 тысяч
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов
Перевал Кара-Гоо остается закрытым, а на перевале Ала-Бел действуют ограничения
Праздник под снегом: в Караколе зажглась главная елка города
На перевалах продолжают чистить дороги. Для грузовиков действуют ограничения
Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Встречайте Новый год с&nbsp;надежной сетью Beeline Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
29 декабря, понедельник
12:42
В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он нужен В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он н...
12:00
Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline
12:00
Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
11:50
Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт
11:48
Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента