KGST на Binance используют для управления ликвидностью, а не для спекуляций

Стейблкоин KGST, привязанный к кыргызскому сому, продолжает торговаться на криптобирже Binance без заметных отклонений от расчетного курса. Это следует из анализа биржевых данных по итогам торгов на конец декабря.
Котировки KGST остаются в узком диапазоне, соответствующем курсу национальной валюты, что указывает на сохранение стабильной привязки. Суточные объемы торгов по паре KGST/USDT поддерживаются на уровне, достаточном для проведения операций без существенных ценовых колебаний.
Данные торгов показывают, что участники рынка используют KGST преимущественно как технический инструмент — для временного хранения средств и перераспределения капитала в более волатильные криптоактивы. Признаков спекулятивной активности по стейблкоину не зафиксировано.
На крипторынке отмечают, что подобная модель поведения характерна для стейблкоинов: они применяются не для извлечения прибыли, а для управления ликвидностью и оперативного входа в сделки при благоприятной конъюнктуре.
При сохранении текущей динамики KGST может и далее использоваться как расчетный актив и промежуточный инструмент в торговых стратегиях на международных криптоплощадках.