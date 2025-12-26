17:29
Завершил свою работу IV Народный курултай

В Бишкеке завершил свою работу IV Народный курултай с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Мероприятие проходило 25–26 декабря в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

В работе курултая приняли участие 690 делегатов со всех регионов страны, включая представителей трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, а также религиозных конфессий.

В первый день курултая глава государства выступил с обращением к участникам, затронув ключевые общественно значимые вопросы и обозначив основные приоритеты развития страны. Президент подвел итоги текущего этапа развития Кыргызстана, подчеркнув, что республика вступила в новый период укрепления государственности и устойчивого социально-экономического роста.

Кроме того, в онлайн-режиме одновременно по всей стране был дан старт работе 27 промышленных предприятий. Также состоялось открытие 67 социальных объектов.

В ходе работы курултая с трибуны выступили 150 делегатов, которые озвучили актуальные вопросы и выдвинули конкретные инициативы. Делегаты подняли широкий круг вопросов, касающихся социальной сферы, развития перерабатывающей промышленности и инфраструктуры, улучшения систем водоснабжения, а также поддержки сельского хозяйства и предпринимательства.

Отдельное внимание было уделено предложениям о выделении дополнительных средств на развитие городов, а также содействию в решении проблем граждан КР, находящихся за границей. В частности, прозвучали инициативы по упрощению визового режима и расширению возможностей участия трудовых мигрантов в политической жизни страны, включая вопросы их баллотирования в парламент.

Подводя итоги курултая, президент Садыр Жапаров ответил на вопросы делегатов, подробно остановившись на ключевых направлениях развития страны. Он подчеркнул, что многие из поднятых делегатами проблем уже находятся в стадии решения. Участие в работе курултая руководителей министерств и ведомств позволит оперативно рассмотреть обращения и выработать конкретные меры.
