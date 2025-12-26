14:19
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»

Кыргызстан 2035-жылга чейин топтолгон тышкы карызын толугу менен төлөөнү пландап жатат. Бул тууралуу Президент Садыр Жапаров Элдик курултайда билдирди.

Мамлекет башчысы 2030-жылга чейин мамлекеттик карызды төлөө боюнча болжолдуу көрсөткүчтөрдү берди (АКШ доллары менен):

  • 2025 — 857 миллион;
  • 2026 — 1 миллиард 48 миллион;
  • 2027 — 1 миллиард 277 миллион;
  • 2028 — 1 миллиард 326 миллион;
  • 2029 — 1 миллиард 326 миллион;
  • 2030 — 1 миллиард 201 миллион.

«2030-жылдан баштап төлөмдөрдүн көлөмү азая баштайт жана 2035-жылга чейин биз акыркы 30 жылда топтолгон мамлекеттик карызды толугу менен төлөп бүтөбүз», — деди Садыр Жапаров.

Буга чейин президент Кыргызстан ресурстары болсо, тышкы карызын бир күндө да төлөй аларын, бирок бул учурдагы милдеттенмелер боюнча айып пулдар жана пайыздардан улам экономикалык жактан пайдасыз экенин белгилеген. Өлкө карызын график боюнча төлөөнү улантууда жана акыркы жылдары анын ИДПдагы үлүшү бир топ төмөндөдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356251/
Кароо: 52
Басууга
Теги
Президент поручил проверить, кто из делегатов курултая проголосовал на выборах
Пока рано: президент Кыргызстана против расширения полномочий курултая
Мигранттардын шайлоого катышуусу жөнүндөгү мыйзамы каралышы мүмкүн
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах
Делегат курултая предложил запретить насильникам баллотироваться в депутаты
IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
На курултае озвучили предложение изменить названия районов Бишкека
IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни
IV Элдик курултайдын экинчи күнү өз ишин баштады
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
26-декабрь, жума
14:09
Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат» Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карыз...
13:22
Мигранттардын шайлоого катышуусу жөнүндөгү мыйзамы каралышы мүмкүн
13:05
Бишкекте Ч. Айтматов проспектинин бир бөлүгү 1-январдан тарта убактылуу жабылат
12:16
Көк-Жар конушунда өрт чыкты: Окуя болгон жерде 4 бригада иштеп жатат
12:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында туура тамактануунун тартиби айтылды