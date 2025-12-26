Камчыбек Ташиев встретился с делегатами IV Народного курултая. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, встреча прошла в свободном формате, в ней приняли участие около 50 делегатов.

«Подобная встреча делегатов состоялась впервые в истории штаб-квартиры ГКНБ КР. Для гостей организована небольшая экскурсия. Затем Камчыбек Ташиев принял делегатов за чайным столом, где состоялся обмен мнениями. Участники курултая подчеркнули высокий вклад Ташиева в создание достойных условий для сотрудников ГКНБ», — говорится в сообщении.

Фото ГКНБ

Глава ГКНБ выразил искреннюю благодарность делегатам за проявленную поддержку, активную гражданскую позицию и содействие в решении поставленных задач. Озвученные делегатами вопросы и предложения взяты в работу, а по ряду направлений даны конкретные поручения.